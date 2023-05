Visite guidée & dégustation | Château Les Hauts de Caillevel Château Les Hauts Caillevel, 3 juillet 2023, Pomport.

Les Hauts de Caillevel organise une visite guidée de la propriété suivie par une dégustation, à 10h du lundi au samedi en juillet et août.

Cette visite est gratuite.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération*.

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-03 12:00:00. EUR.

Château Les Hauts Caillevel Lieu-dit Caillevel

Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Hauts de Caillevel organizes a guided tour of the property followed by a tasting, at 10 am from Monday to Saturday in July and August.

This visit is free.

*Alcohol abuse is dangerous for your health, consume with moderation*

Les Hauts de Caillevel organiza una visita guiada a la propiedad, seguida de una degustación, a las 10h de lunes a sábado en julio y agosto.

Esta visita es gratuita.

*El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación*

Les Hauts de Caillevel organisiert eine Führung durch das Weingut mit anschließender Weinprobe, die im Juli und August montags bis samstags um 10 Uhr stattfindet.

Diese Besichtigung ist kostenlos.

*Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden*

Mise à jour le 2023-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides