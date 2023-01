Pompons, Cie Carré Blanc Avoine, 8 mars 2023, Avoine .

Spectacle chorégraphique et musical à partir d’1 an.

Pompons s’ouvre sur la rencontre d’un musicien et d’un danseur, découvrant de mystérieuses petites boules de papiers froissés…Inspiré de l’album jeunesse Merci Le Vent d’Edouard Manceau, l’univers doux et la beauté de ce spectacle viennent susciter l’imaginaire et l’émotionnel de l’enfant.

Un bijou d’émerveillement

(2 représentations:10h et 16h30)

CIE Carré Blanc

