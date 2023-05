Pompon valse : conte musical et dansé Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Pompon valse : conte musical et dansé Médiathèque Françoise Sagan, 1 juillet 2023, Paris. Le samedi 01 juillet 2023

de 16h00 à 16h45

.Public enfants. A partir de 3 ans. gratuit

Dans le cadre de partir en livre, petits et grands sont invités dans le jardin de la médiathèque Françoise Sagan pour sauver l ourse Pompon et libérer tous les animaux ! Une fable musicale et écologique sur la liberté. Une

parade animalière dansée, chantée et mimée. Une fable enfantine écologique. L’Ours

blanc de François Pompon est sans aucun doute l’une des sculptures préférées

des enfants. Préparez-vous à la voir prendre vie sur scène dans ce spectacle

conçu et joué par Marina Cedro. La banquise fond à vue d’œil et tous les

amis de l’ours sont mobilisés pour la sauver, en musique bien sûr ! En

huit chansons mises en danse, en voix et en gestes par Marina Cedro, ce

spectacle est orchestré en image par des décors d’ombres, costumes et masques

animaliers de Gérard Lo Monaco sur un texte de Denis Bretin. Dans le cadre de Partir en livre, le grand festival du livre jeunesse partout en France.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

