DÉBORAH est une enfant impatiente, pleine d’énergie et d’imagination. En cette nuit de Noël, elle attend de pied ferme le Père-Noël, bien décidée à le rencontrer, en compagnie de son inséparable doudou, POMPON. Au fil des heures, luttant de plus en plus contre le sommeil, elle bascule dans un monde imaginaire où le marchand de sable s’est endormi, où les robes de ses poupées deviennent les siennes, où les jouets se mettent à parler et à chanter et où ses chaussures mènent la danse. Une nuit extraordinaire commence…

Tarif Plein : 16€ / Tarif Réduit : 14€ / Tarif Enfant (5 à 17ans) : 14€ / Tarif enfant (moins de 4 ans) : Gratuit

La Fabuleuse Nuit de Noël Le Coup de Théâtre 9 rue du 11 novembre 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde

