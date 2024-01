Marché hebdomadaire du vendredi matin à Pompignac Pompignac, vendredi 7 juin 2024.

Marché hebdomadaire du vendredi matin à Pompignac Pompignac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 08:00:00

fin : 2024-06-07 13:00:00

Tous les vendredis matins, les exposants du marché de Pompignac vous présentent leurs meilleurs produits primeur, boucher- charcutier, fromager, traiteur asiatique et marocain etc. Les mardis matins, vous trouverez uniquement un primeur.

Avenue de la Mairie

Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine mairie@pompignac.fr



L’événement Marché hebdomadaire du vendredi matin à Pompignac Pompignac a été mis à jour le 2024-01-18 par OT de l’Entre-deux-Mers