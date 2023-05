Vide Grenier – Vide Jardin Place de la mairie, 14 mai 2023, Pompiey.

Le club des 4 saisons de Pompiey organise un vide-grenier / vide-jardin sur la place de la mairie de 8h à 18h. Réservé aux particuliers (2€ le mètre). Restauration rapide sur place..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Place de la mairie Pompiey

Pompiey 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The club of the 4 seasons of Pompiey organizes a garage sale / garden sale on the place of the town hall from 8 am to 6 pm. Reserved for individuals (2? per meter). Fast food on the spot.

El Club 4 Estaciones de Pompiey organiza una venta de garaje/jardín en la plaza del ayuntamiento de 8.00 a 18.00 h. Reservado a particulares (2? el metro). Comida rápida in situ.

Der Club des 4 saisons de Pompiey organisiert von 8 bis 18 Uhr einen Garagen- und Gartenverkauf auf dem Rathausplatz. Nur für Privatpersonen (2? pro Meter). Schnellrestaurants vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT de l’Albret