27ème Marché de Noël Centre Socio Culturel à Pompey Pompey Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Pompey 27ème Marché de Noël Centre Socio Culturel à Pompey Pompey, 26 novembre 2023 10:00, Pompey. 27ème Marché de Noël Centre Socio Culturel à Pompey Pompey Dimanche 26 novembre, 10h00 Une cinquantaine d’exposants, produits du terrois, dégustation, idées cadeaux, Animation Dimanche 26 novembre, 10h00 1

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063726425030 Une cinquantaine d’exposants vous invite à découvrir leur savoir faire artisanal et gastronomique, ainsi que de nombreuses idées cadeaux pour préparer les fêtes de fin d’année;

Animations musicale, arbre à livre, contes pour les enfants (en association avec la bibliothèque), maquillage, etc… Centre Socio Culturel à Pompey 59 avenue du général De Gaulle pompey Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Pompey Autres Lieu Centre Socio Culturel à Pompey Adresse 59 avenue du général De Gaulle pompey Ville Pompey Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Centre Socio Culturel à Pompey Pompey

Centre Socio Culturel à Pompey Pompey Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pompey/