L’Argent Immobilier – Julien STRELZYK – Centre Socio Culturel à Pompey Pompey Dimanche 22 octobre, 17h00

L'association « Pompey s'Anime pour Vous » est fière de vous annoncer le nouveau spectacle de Julien STRELZYK L'argent Immobilier ». Dimanche 22 octobre, 17h00

L’association « Pompey s’Anime pour Vous » est fière de vous annoncer le nouveau spectacle de Julien STRELZYK.

Après avoir joué son spectacle « Santé » le 7 mai 2022 et « ça passe trop vite » le 16 octobre 2022 au Centre Socio Culturel de Pompey, Julien STRELZYK revient roder son nouveau spectacle « L’argent Immobilier ».

Ce sera le dimanche 22 octobre 2023 à 17 h 00 et toujours au Centre Socio Culturel de Pompey.

Après quelques galères personnelles dans le domaine, il a décidé de partir en immersion dans des agences immobilières et chez un notaire.

Location, achat, travaux, déco, banque, notaires, déménagement, etc., Julien fait un état des lieux de tous ces sujets.

Venez construire le spectacle avec lui !

Moment de franche rigolade en perspective.

Billetterie :

https://my.weezevent.com/pompey-rodage-de-largent-immobilier?fbclid=IwAR3MQItHZJMBQtP0Ht3JRIKoe14qHtmLJp3bFL1HfuKH7IzO09QneWEYAnM

Renseignements au 06 81 18 91 66

Centre Socio Culturel à Pompey 59 avenue du général De Gaulle pompey Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle