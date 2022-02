Pompes funèbres Bémot Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Pompes funèbres Bémot Yssingeaux, 15 avril 2022, Yssingeaux. Pompes funèbres Bémot Théâtre municipal Place du Prieuré – impasse du Théâtre Yssingeaux

2022-04-15 – 2022-04-15 Théâtre municipal Place du Prieuré – impasse du Théâtre

Yssingeaux Haute-Loire EUR Venez au théâtre avec la compagnie « le Petit cavalcade » – Pompes funèbres Bémot, une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie !

Comédie écrite et mise en scène par Sylvia Bruyant sur une idée

originale de Sylvia Bruyant et Eva Dumont. +33 4 71 59 10 76 Théâtre municipal Place du Prieuré – impasse du Théâtre Yssingeaux

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Théâtre municipal Place du Prieuré - impasse du Théâtre Ville Yssingeaux lieuville Théâtre municipal Place du Prieuré - impasse du Théâtre Yssingeaux Departement Haute-Loire

Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/

Pompes funèbres Bémot Yssingeaux 2022-04-15 was last modified: by Pompes funèbres Bémot Yssingeaux Yssingeaux 15 avril 2022 Haute-Loire Yssingeaux

Yssingeaux Haute-Loire