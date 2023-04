Grande Excursion #2, 10 juin 2023, Pompéjac.

Partez le temps d’une journée et laissez-vous guider par l’association ‘Connaissance de l’art contemporain’ à travers un voyage inédit, entre rêve et imaginaire, mythologie et poésie, au cœur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne.

Visite 68 km en voiture / 1.5 km à pied / 5 œuvres.

Découvrez cinq œuvres de La Forêt d’Art Contemporain, tout au long de cette journée qui vous amènera de Pompéjac à Captieux en passant par Bourideys, Luxey et Sore et bénéficierez de la présence de l’artiste Yves Chaudouët et de la compagnie de danse Bella&côme..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 16:30:00. EUR.

Pompéjac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Leave for a day and let yourself be guided by the association ‘Connaissance de l’art contemporain’ through an original journey, between dream and imagination, mythology and poetry, in the heart of the Landes de Gascogne Regional Natural Park.

Visit 68 km by car / 1.5 km on foot / 5 works.

Discover five works of The Forest of Contemporary Art, throughout this day which will bring you from Pompejac to Captieux passing by Bourideys, Luxey and Sore and will benefit from the presence of the artist Yves Chaudouët and the dance company Bella&côme.

Salga por un día y déjese guiar por la asociación ‘Connaissance de l’art contemporain’ a través de un viaje original, entre sueño e imaginación, mitología y poesía, en el corazón del Parque Natural Regional de las Landas de Gascoña.

Visita a 68 km en coche / 1,5 km a pie / 5 obras.

Descubra cinco obras de arte de La Forêt d’Art Contemporain, a lo largo de esta jornada que le llevará de Pompejac a Captieux pasando por Bourideys, Luxey y Sore y contará con la presencia del artista Yves Chaudouët y de la compañía de danza Bella&côme.

Machen Sie sich einen Tag lang auf den Weg und lassen Sie sich von der Vereinigung ‘Connaissance de l’art contemporain’ auf eine ungewöhnliche Reise zwischen Traum und Imagination, Mythologie und Poesie im Herzen des regionalen Naturparks Landes de Gascogne führen.

Besichtigung 68 km mit dem Auto / 1,5 km zu Fuß / 5 Werke.

Entdecken Sie fünf Werke von La Forêt d’Art Contemporain an diesem Tag, der Sie von Pompéjac über Bourideys, Luxey und Sore nach Captieux führt. Der Künstler Yves Chaudouët und die Tanzgruppe Bella&côme werden anwesend sein.

