Médiathèque de Pompaire Place Arthur Rimbaud Pompaire Deux-Sèvres Place Arthur Rimbaud Médiathèque de Pompaire

2022-07-26 – 2022-07-26

Deux-Sèvres Pompaire EUR Cet été, venez profiter de la terrasse éphémère de la médiathèque. Chaises longues, parasols et jeux pour enfants vous attendent pour profiter d’un moment convivial. Gratuit, ouvert à tous

Tous les mardis, de 15h à 18h

