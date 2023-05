Marché de Potiers Place de l’église, 4 juin 2023, Pompaire.

Marché de Potiers organisé par l’Association Terre à Terre avec démonstration de tournage.

Cette association a pour objet de faire découvrir les arts de la terre lors de marchés de potiers. Des céramiques et des poteries artisanales seront vendues par des potiers et des céramistes, des démonstrations seront proposées lors du marché.

15 professionnels exposeront leurs créations originales à la vente, raku, céramique, porcelaine, et autres faïences.

Un service de restauration et de débit de boisson sera proposé par le restaurant L’Eldorado..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 19:00:00. .

Place de l’église Rue du Bailli Ayrault

Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Potters’ market organized by the Association Terre à Terre with demonstration of throwing.

The purpose of this association is to make discover the arts of the ground at the time of markets of potters. Ceramics and handmade pottery will be sold by potters and ceramists, demonstrations will be offered during the market.

15 professionals will exhibit their original creations for sale, raku, ceramics, porcelain, and other earthenware.

The Eldorado restaurant will offer food and beverage service.

Mercado de alfareros organizado por la Asociación Terre à Terre con demostración de lanzamiento.

El objetivo de esta asociación es promover las artes del barro en los mercados de alfareros. Alfareros y ceramistas venderán cerámicas y objetos de alfarería hechos a mano, y se ofrecerán demostraciones durante el mercado.

15 profesionales expondrán sus creaciones originales para la venta, rakú, cerámica, porcelana y otros objetos de barro.

El restaurante Eldorado servirá comida y bebida.

Töpfermarkt, organisiert von der Association Terre à Terre, mit Vorführung von Drechselarbeiten.

Dieser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Kunst der Erde auf Töpfermärkten zu präsentieren. Es werden handgefertigte Keramiken und Töpferwaren von Töpfern und Keramikerinnen verkauft, und auf dem Markt werden Vorführungen angeboten.

15 Fachleute werden ihre originellen Kreationen zum Verkauf ausstellen, Raku, Keramik, Porzellan und andere Fayencen.

Das Restaurant L’Eldorado bietet Speisen und Getränke an.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Gâtine