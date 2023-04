Démonstration de l’atelier « Peindre Ensemble » Médiathèque de Pompaire, 16 mai 2023, Pompaire.

Au sein de la médiathèque, assistez à une séance de l’atelier « Peindre Ensemble » et découvrez différentes techniques de peintures.

Tout public..

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-16 17:00:00. .

Médiathèque de Pompaire Place Arthur Rimbaud

Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In the media library, attend a session of the « Painting Together » workshop and discover different painting techniques.

For the general public.

En la mediateca, asista a una sesión del taller « Pintar juntos » y descubra diferentes técnicas pictóricas.

Para el público en general.

Besuchen Sie in der Mediathek eine Sitzung des Workshops « Peindre Ensemble » (Gemeinsam malen) und lernen Sie verschiedene Maltechniken kennen.

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-02-24 par CC Parthenay Gâtine