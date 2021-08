Brouains Brouains Brouains, Manche Pommes, Tartes & Jus Brouains Brouains Catégories d’évènement: Brouains

Brouains Manche

Pommes, Tartes & Jus
2021-10-24 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-24

Journée autour de la pomme avec pressage de vos pommes par Mouvipress, balades avec les ânes, concours de tartes aux pommes… Demandez le programme ! Sur inscription. Tarif : nous consulter

contact@moulindelasee.fr +33 2 33 49 76 64

Catégories d'évènement: Brouains, Manche
Lieu Brouains
Ville Brouains