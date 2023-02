POMMELIEN THIJS DE ROMA, 22 juin 2023, BORGERHOUT.

POMMELIEN THIJS DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-06-22 à 20:00 (2023-06-22 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Het gaat hard voor Pommelien Thijs. Heel hard. Met maar liefst 5 MIA-nominaties is ze in Vlaanderen één van dé opkomende artiesten van het moment. Nadat ze in de gigantisch populaire Ketnet-reeks #LikeMe Caro speelde, is het nu tijd om de echte Pommelien te leren kennen. Want met haar muziek neemt ze je mee in haar gedachtewereld en geeft ze je een persoonlijke inkijk in wat er in haar leven speelt. In 2020 scoorde Pommelien Thijs met Nu Wij Niet Meer Praten (samen met Jaap Reesema) haar eerste nummer één hit in zowel België als Nederland. Met het nummer lanceerde ze meteen haar eigen carrière en lichtte een tipje van de sluier wat er nog allemaal komen zou. De toon was vanaf het begin gezet. Met haar allereerste solosingle Meisjes Van Honing stak ze jonge meisjes een hart onder de riem en verspreidde ze een gevoel van solidariteit onder (jonge) vrouwen. Het nummer liet een andere kant van de zangeres zien, eentje die fragiel en sterk tegelijk is. Bewust van haar voorbeeldfunctie zette ze met Ongewoon deze zomer nog een stapje verder. Het werd één van de grootste hits van de zomer en introduceerde de muzikale richting waar Pommelien mee verder wil. Ondanks het succes van Ongewoon vond Pommelien afgelopen zomer nog tijd voor de opnames voor Knokke Off, de gloednieuwe reeks voor VRT en Netflix. Ze blijft dus ook trouw aan haar andere passie: acteren. Daarnaast weerspiegelt haar liefde voor mode zich in haar zelfgemaakte podiumoutfits, steeds in haar lievelingskleur groen.

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

