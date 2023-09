Concours de Saut Obstacles clug et poney Pommeil Guéret, 1 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Cso d’automne annuel organisé par les Ecuries de Pommeil.

Cette année, notre concours est une étape qualificative pour participer à la coupe des clubs au jumping de Bordeaux le 1 février 2024 sous les couleurs du comité départemental creusois..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Pommeil

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Annual autumn show organized by Ecuries de Pommeil.

This year, our competition is a qualifying stage for participation in the Coupe des Clubs at Bordeaux Jumping on February 1, 2024, under the colors of the Comité Départemental Creusois.

El espectáculo anual de otoño organizado por las Ecuries de Pommeil.

Este año, nuestro concurso es clasificatorio para participar en la Copa de Clubes del concurso de saltos de Burdeos el 1 de febrero de 2024 bajo los colores del comité departamental de Creuse.

Jährlicher Herbst-Cso, der von den Ecuries de Pommeil organisiert wird.

Dieses Jahr ist unser Turnier eine Qualifikationsetappe, um am 1. Februar 2024 unter den Farben des Departementskomitees Creusois am Club-Cup beim Jumping in Bordeaux teilzunehmen.

