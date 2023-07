Concours de Saut Obstacles Pommeil Guéret, 21 juillet 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

CSO national amateur. Grosses dotations des épreuves, de nombreux lots à gagner, apéritif offert le vendredi, soirée conviviale le samedi..

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . EUR.

Pommeil

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



National amateur show jumping. Big prizes for the events, many prizes to be won, aperitif offered on Friday, convivial evening on Saturday.

Concurso nacional de salto para aficionados. Habrá numerosos premios, un aperitivo el viernes y una velada de convivencia el sábado.

Nationales Amateur-Springen. Die Prüfungen sind hoch dotiert, es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen, am Freitag wird ein Aperitif angeboten, am Samstag findet ein geselliger Abend statt.

Mise à jour le 2023-07-04 par Creuse Tourisme