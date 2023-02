Pomme Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Pomme Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile, 25 novembre 2023, Châteaurenard Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Châteaurenard. Pomme 10 Avenue Léo Lagrange Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard Bouches-du-Rhone Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange

2023-11-25 20:00:00 – 2023-11-25

Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange

Châteaurenard

Bouches-du-Rhone Châteaurenard Alors qu’elle remporte le prix de l’Artiste féminine aux Victoires de la Musique en février 2021, Pomme s’attèle à l’écriture des titres de l’album « Consolation ». Oscillant entre l’envie de parler de son enfance et de femmes qui l’inspirent, les deux sujets s’entremêlent logiquement dans cette nouvelle œuvre. « Consolation » sera d’abord pensée comme un album en piano voix. S’ajouteront par la suite les teintes synthétiques et électroniques auxquelles aspirent Pomme, qui confèrent au disque une maturité supérieure, traduisant l’ambition et le renouvellement de l’artiste, tout en conservant son identité propre. Concert de Pomme au Théâtre Pécout. Billet Web Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

dernière mise à jour : 2023-02-21 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu Châteaurenard Adresse Châteaurenard Bouches-du-Rhone Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de ProvenceThéâtre Pécout - Espace Culturel et Festif de l'Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Ville Châteaurenard Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Châteaurenard lieuville Théâtre Pécout - Espace Culturel et Festif de l'Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhone

Châteaurenard Châteaurenard Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Châteaurenard Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard office de tourisme intercommunal de terre de provence chateaurenard/

Pomme Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile 2023-11-25 was last modified: by Pomme Théâtre Pécout – Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard 25 novembre 2023 10 Avenue Léo Lagrange Théâtre Pécout - Espace Culturel et Festif de l'Etoile Châteaurenard Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Châteaurenard, Bouches-du-Rhône Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Théâtre Pécout - Espace Culturel et Festif de l'Etoile Châteaurenard

Châteaurenard Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Châteaurenard Bouches-du-Rhone