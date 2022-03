Pomme de reinette et pomme d’api Saint-Évarzec Saint-Évarzec Catégories d’évènement: Finistère

2022-04-09 09:30:00 – 2022-04-09 10:00:00 Médiathèque de l’Agora 3 venelle Ti Bras

Saint-Évarzec Finistère Saint-Évarzec “Histoires, comptines et jeux de doigts pour les petits (0 à 3 ans), accompagnés de leurs parents.

Médiathèque – Gratuit.

Réservation obligatoire (12 enfants maximum)” Médiathèque de l’Agora 3 venelle Ti Bras Saint-Évarzec

