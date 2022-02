Pomme d’Api – Le Singe d’une nuit d’été Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Pomme d'Api – Le Singe d'une nuit d'été La Diacosmie – Opéra Nice Côte d'Azur 8 avenue Claude Debussy Nice

2022-05-21 – 2022-05-21

Nice Alpes-Maritimes EUR Spectacle musical.

Deux précieuses partitions en un acte sont à découvrir au cours d’un spectacle reliant adroitement Pomme d’Api et Le Singe d’une nuit d’été ; Jacques Offenbach et Gaston Serpette. La Diacosmie – Opéra Nice Côte d’Azur 8 avenue Claude Debussy Nice

