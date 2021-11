Pomme d’Api Beaune, 14 décembre 2021, Beaune.

Pomme d’Api Beaune

2021-12-14 20:00:00 – 2021-12-14 22:00:00

Beaune Côte-d’Or

« Un petit joyau éclipsé par les œuvres majeures d’Offenbach, où l’on retrouve la joie et l’exubérance qui font son charme ». Pomme d’Api est une pièce en un acte, très ancrée dans le Second Empire, s’apparentant au vaudeville.

Pièce à part dans le répertoire d’Offenbach, Pomme d’Api est une œuvre de fin de vie, écrite peu de temps après la guerre de 1870. L’intrigue, efficace, repose sur trois personnages : une jeune femme qui joue à la domestique, son amant qui vient de l’abandonner pour des raisons financières, et l’oncle de ce dernier, quelque peu licencieux, mais prêt à pardonner.

Olivier Broda transpose cette courte ronde amoureuse dans l’univers coloré des films de Jacques Demy. Un concentré de l’art d’Offenbach où comédie et lyrisme se mêlent de façon remarquable, subtile et sensible !

mise en scène Olivier Broda, assistance à la mise en scène Eve Weiss, direction musicale Delphine Dussaux, avec Joris Conquet, Delphine Dussaux, Alice Fagard et Franck Vincent, scénographie Noëlle Ginéfri-Corbel, costumes Claire Schwartz, lumières, régie générale Gilles Gaudet

« Un petit joyau éclipsé par les œuvres majeures d’Offenbach, où l’on retrouve la joie et l’exubérance qui font son charme ». Pomme d’Api est une pièce en un acte, très ancrée dans le Second Empire, s’apparentant au vaudeville.

Pièce à part dans le répertoire d’Offenbach, Pomme d’Api est une œuvre de fin de vie, écrite peu de temps après la guerre de 1870. L’intrigue, efficace, repose sur trois personnages : une jeune femme qui joue à la domestique, son amant qui vient de l’abandonner pour des raisons financières, et l’oncle de ce dernier, quelque peu licencieux, mais prêt à pardonner.

Olivier Broda transpose cette courte ronde amoureuse dans l’univers coloré des films de Jacques Demy. Un concentré de l’art d’Offenbach où comédie et lyrisme se mêlent de façon remarquable, subtile et sensible !

mise en scène Olivier Broda, assistance à la mise en scène Eve Weiss, direction musicale Delphine Dussaux, avec Joris Conquet, Delphine Dussaux, Alice Fagard et Franck Vincent, scénographie Noëlle Ginéfri-Corbel, costumes Claire Schwartz, lumières, régie générale Gilles Gaudet

Beaune

dernière mise à jour : 2021-11-23 par