Pomme – Consolation Tour LE MeM, 2 mars 2023, RENNES.

Pomme – Consolation Tour LE MeM. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 20:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

C’Kel Prod? (L2-1122159&3-1122160) et LE FIL présentent en accord Uni-T ce concert. Alors qu’elle remporte le prix de l’Artiste féminine aux Victoires de la Musique en février 2021, Pomme s’attèle à l’écriture des titres de l’album Consolation, qui succèdera ce 26 août 2022 à son deuxième album Les Failles, paru en 2019, et acclamé depuis. La consolation est un thème devenu central, en ce qu’il « m’a menée à ces histoires de femmes qui me touchaient, dans lesquelles il y a beaucoup de tragique, de tristesse et d’injustice. Mais c’est aussi un concept de l’enfance. » Arborant les teintes mélancoliques et apaisées que pré-sageait « magie bleue », titre des Failles Cachées sur lequel Flavien Berger avait également travaillé, le morceau « bleu » fait écho aux tons auxquels Pomme nous avait habitués. Si Les Failles marquait assurément une forte émancipation de Pomme qui s’érigeait comme seule autrice et compositrice de son disque, Consolation s’impose comme une marche plus haute encore que franchit l’artiste et productrice, assurée et déterminée à prouver que ses ressources sont loin d’être épuisées. Œuvre au charme alambiqué, la Consolation est une joie qui provient nécessairement d’une peine, et, de ses belles cendres, renaît Pomme. Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 77 20 04 86. Pomme Pomme

LE MeM RENNES Route de Sainte Foix Ille-et-Vilaine

