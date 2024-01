Copain comme bouchon Domaine Vaudoisey Creusefond Pommard, samedi 6 avril 2024.

Copain comme bouchon Domaine Vaudoisey Creusefond Pommard Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 22:00:00

Rendez-vous les 12 et 13 mars 2022 pour la 2ème édition de Copains Comme Bouchons au Domaine VAUDOISEY-CREUSEFOND à Pommard.

3 collègues vignerons présents pour l’occasion !

– Remy Nodin (Saint-Péray)

– Jean-Baptiste ADAM (Alsace)

– Clos du Tilleul (Luberon)

Peinture au vin rouge avec Laurent Bessot qui exposera et réalisera des dessins

Marché gourmand

Soirée Lounge le samedi soir

Plus d’informations sur la page facebook @copainscommebouchons

EUR.

Domaine Vaudoisey Creusefond 16 route d’Autun

Pommard 21630 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté vaudoisey-creusefond@wanadoo.fr



L’événement Copain comme bouchon Pommard a été mis à jour le 2024-01-18 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne