L'éco-lieu Pommaïa ouvre son domaine au public dans le cadre de la 1ère édition de « Pommaïa fête l'éco-construction ». Placé sous le signe de la convivialité, l'événement se tiendra en plein air, au bord des étangs, où le public pourra profiter à partir de 11h de la buvette et de la restauration sur place. A partir de 12h30, le groupe Caennais SPACCY se produira en concert sur la scène musicale. Le public pourra échanger avec LES CHANTIERS DE DEMAIN, la coopérative des bâtisseurs innovants, découvrir la coopérative pour la transition énergétique LES 7 VENTS ainsi que l'Association Régionale pour la Promotion de l'Eco-construction (ARPE), des artisans spécialisés dans le conseil et diagnostique de bâti ancien… assister à l'étude électromagnétique d'une pièce d'habitation avec le bureau d'étude PREOEM ou encore une démonstration de panneaux solaires avec le bureau d'étude IDEE. Tous auront la possibilité de s'essayer à la fabrication d'un petit mobilier de maison en bois brut avec Maxime Banderier des « Les chantiers de demain », ou encore réaliser un dégrossi terre/sable avec Sophie Lefebvre de « Nid d'argile », Petits et grands pourront aussi profiter d'une animation terre/paille, les bénévoles de Pommaïa s'essayeront à la technique du bois cordé… A vos truelles et au plaisir de partager une journée conviviale dans la limite légale de 50 personnes en même temps, pass sanitaire non obligatoire, masque obligatoire.

