Découverte de la savonnerie Artisanale Casa Nature 139 chemin du Yout, 24 mai 2023, Pomarez.

Entrez dans cette savonnerie de Chalosse : un monde de couleurs, senteurs, bien-être, grâce à des produits 100% « Made in Landes »..

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 16:30:00. .

139 chemin du Yout Savonnerie Casa Nature

Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine



Enter this Chalosse soap factory: a world of colours, scents, well-being, thanks to products 100% « Made in Landes ».

Entre en esta fábrica de jabón de Chalosse: un mundo de colores, aromas y bienestar, gracias a los productos 100% « Made in Landes ».

Treten Sie ein in diese Seifenfabrik in Chalosse: eine Welt der Farben, Düfte und des Wohlbefindens dank der Produkte, die zu 100 % « Made in Landes » sind.

Mise à jour le 2023-03-23 par Landes Chalosse