Soirée escargots avec animation musicale Pomarède Langoiran, 9 septembre 2023, Langoiran.

Langoiran,Gironde

Le comité des fêtes de Langoiran vous invite à un repas d’escargots accompagné d’une animation musicale pour vous divertir toute la soirée..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Pomarède Salle René Ballet

Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Langoiran invites you to a snail dinner with live music to entertain you all evening.

El Comité des Fêtes de Langoiran le invita a una comida a base de caracoles acompañada de un espectáculo musical que le mantendrá entretenido toda la velada.

Das Festkomitee von Langoiran lädt Sie zu einem Schneckenessen ein, das von einer musikalischen Unterhaltung begleitet wird, die Sie den ganzen Abend über bei Laune hält.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT de l’Entre-deux-Mers