Une graine est tombée sur la terre… puis elle a poussé, grandi et a donné naissance à un arbre… au bout des branches, des pommes ! Par un chemin jalonné de comptines gestuelles, chansons, ritournelles et musiques, Séverine Sarrias et Arnaud Cance proposent d’emmener les tout-petits dans le verger de l’imaginaire. Un conte fait de partage, d’émotions sensorielles pour susurrer, découvrir, se délecter de la vie tourbillonnante d’une pomme ! Proposé par la médiathèque départementale du Tarn dans le cadre du festival Contes en balade en partenariat avec la Protection Maternelle et Infantile du Tarn et la Caisse d’Allocations Familiales. _De 6 mois à 3 ans._ _Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49._

Spectacle dans le cadre du festival Contes en balade proposé par la médiathèque départementale du Tarn Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn

