Pom et pon

2023-01-13 – 2023-01-14 EUR Cie cœur de louve



Ce spectacle interroge la rencontre et la relation par cie cœur de louve

De 6 mois à 6 ans, plus grands et adultes, bienvenus. (30 minutes) Le jeu de deux petites boules de laine -Pom et Pon- qui se découvrent … dernière mise à jour : 2022-10-20 par

