Polytopes / Réouverture de l’Espace de projection Ircam – Centre Pompidou, 21 juin 2022, Paris.

Du mardi 21 juin 2022 au samedi 02 juillet 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 21h00

samedi

de 17h00 à 21h00

dimanche

de 15h00 à 21h00

. payant Tarif plein : 10 € Tarif réduit : 5 € Gratuit pour le Pass ManiFeste et le Pass Jeune 21 juin : entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Polytope de Cluny de Xenakis incarne l'alliance rare d'un art savant et populaire : une expérience immersive, sonore et visuelle, le prototype des œuvres multimédias. La bande sonore spatialisée, les crépitements de flash, les figures dessinées par les rais de lasers et reflétées par des centaines de miroirs… ce spectacle, créé il y a 50 ans aux thermes de Cluny, plongeait le spectateur dans un ouragan de lumières et de musique électronique. La reconstitution du Polytope marque la réouverture de l'Espace de projection, la salle modulable de l'Ircam – un autre dispositif iconique. Au multiple que fut Xenakis (compositeur, architecte, mathématicien, pionnier du multimédia) répond la création du collectif musical /nu/thing, Andrea Agostini, Daniele Ghisi, Eric Maestri, Andrea Sarto, et du studio d'art numérique ExperiensS. Ce polytope ne duplique en rien l'illustre prédécesseur mais aujourd'hui comme hier, il s'agit d'inventer le son, la lumière et l'architecture d'un espace commun.

Pierre Carré enquête musicologique et reconstitution des sources

ExperiensS adaptation, ingénierie et programmation lumière

Augustin Muller conseil informatique musicale Ircam

Iannis Xenakis Polytope de Cluny – création de la reconstitution

___

/nu/thing création musicale et réalisation informatique musicale

ExperiensS création, ingénierie et programmation lumière

Augustin Muller conseil informatique musicale Ircam

nu/thing x ExperiensS Were You There at the Beginning – création 2022

dédicace « alla memoria di Carlo Ciceri »

Avertissement : Polytope peut présenter un risque pour les personnes atteintes d’épilepsie (flashs, lumière stroboscopique).

L’Espace de projection n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite avant janvier 2023.

Une production réalisée dans le cadre du programme de soutien à la création artistique Mondes nouveaux. Coréalisation ExperiensS, Ircam-Centre Pompidou.

