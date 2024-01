INITIA’SON : VOIX PUISSANTES ET SATUREES Polysonik Orléans, samedi 3 février 2024.

INITIA’SON : VOIX PUISSANTES ET SATUREES Growl, Yell Scream, Belting, (…) vous découvrirez la grande famille des voix saturées et verrez que son utilité en reste très personnelle. Venez vous initier à la pratique de ce « chant saturé » ! 3 et 4 février Polysonik Tarifs : 40€/ 30€ pour les abonnés Astrolabe

Début : 2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T10:30:00+01:00 – 2024-02-04T13:00:00+01:00

Souvent utilisée dans les courants du rock et du métal, on la retrouve dans bien d’autres styles et sous bien d’autres formes . On en reconnaît aujourd’hui sa particularité esthétique faisant de ce style de chant, un nouvel outil avec lequel le chanteur pourra exprimer de fortes émotions. Growl, Yell Scream, Belting, (…) vous découvrirez la grande famille des voix saturées et verrez que son utilité en reste très personnelle. Mais sous cet aspect esthétique se cache une réelle technique que le « vocaliste » se doit, s’il souhaite pratiquer en toute sérénité et perdurer, de comprendre et de maîtriser. Car cette pratique de chant dit « extrême » peut vite voir ses limites et engendrer des problèmes vocaux si son utilisation reste aléatoire. Venez vous initier à la pratique de ce « chant saturé » afin de voir qu’il est propre à chacun et accessible à tous!

Polysonik 108 rue de Bourgogne 45000 ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Growl Yell Scream