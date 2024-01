ATELIER : JE REGLE MON SON DE GUITARE Polysonik Orléans, samedi 20 janvier 2024.

ATELIER : JE REGLE MON SON DE GUITARE Amplis à transistors, amplis à lampes ou à modélisation, IR Loader , DSP… Comment s’y retrouver et trouver la solution efficace à ses besoins et ses envies ? Samedi 20 janvier, 15h00 Polysonik Intervenant : Romain Clément (Musique et Equilibre / Orpheum Black)

Tarifs : 5€ / gratuit pour les abonnés – 20 personnes max

La recherche du son de guitare est une quête qui peut se transformer en un véritable parcours du combattant. Il n’ y a jamais eu autant d’offres et de possibilités qu’aujourd’hui : Amplis à transistors, amplis à lampes ou à modélisation, IR Loader , DSP… Comment s’y retrouver et trouver la solution efficace à ses besoins et ses envies ? Quels sont les rôles et impacts des principaux réglages que l’on retrouve sur nos amplis et guitares ? Autant de questions auxquelles nous répondrons en s’interrogeant sur la place de la guitare dans un mix et l’importance des autres instruments dans son propre son.

Polysonik 108 rue de Bourgogne 45000 ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Guitare Amplis à transistors