Polyphonies sacrées espagnoles Basilique St Sauveur Rennes, dimanche 24 mars 2024.

Polyphonies sacrées espagnoles Basilique St Sauveur Rennes Dimanche 24 mars, 16h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-24 16:00

Fin : 2024-03-24 17:00

La musique du Siècle d’Or occupe une place de choix dans les arts du 16ème siècle en Espagne, avec de grands noms de compositeurs comme Cristobal de Morales, Francisco Guerrero ou Tomas Luis de Victoria.

Les polyphonies rigoureuses et d’une grande noblesse tissent un discours admirable dans lequel les lignes mélodiques se croisent et se répondent sans discontinuer. Elles semblent vouloir atteindre un idéal de perfection musicale dans la sobriété voire le dépouillement. Elles étirent le temps et envoûtent notre écoute pour emporter notre cœur !

Basilique St Sauveur 1 rue St Sauveur 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine