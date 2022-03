Polyphonies et chants corses – Ensemble Sarocchi Aix-en-Provence, 26 avril 2022, Aix-en-Provence.

Polyphonies et chants corses – Ensemble Sarocchi Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence

2022-04-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-26 22:00:00 22:00:00 Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La Toison d’Art présente un concert exceptionnel.

Un concert de Sarocchi, c’est une découverte des trésors de la musique corse traditionnelle sous ses divers aspects : la magie des polyphonies a cappella profanes et sacrées, l’union du violon et de la cetera, le cistre corse, en accompagnement du chant des anciens. Un voyage dans le temps au cœur du passé, ponctué de récits sur la vie des femmes et des hommes d’une Corse méconnue, pleine d’humanité, de poésie et d’humour. Un récital authentique et pédagogique aux thèmes variés : la foi, l’amour, la nature, les modes de vie d’autrefois, la modernisation… qui poussent le public à s’interroger sur la société actuelle et ses valeurs.

Benedettu Sarocchi, chanteur originaire du village de Rusiu en Haute Corse s’est illustré au sein de groupes corses célèbres dont Voce di Corsica avant de créer sa formation. Il a réuni autour de lui un ensemble vocal et instrumental proposant un répertoire de musique traditionnelle d’une rare authenticité qui présente des polyphonies, des chants de la tradition et des créations originales. Cette formation de 3 à 4 chanteurs musiciens a un répertoire varié, une évocation de la très grande richesse du patrimoine musical corse : des monodies accompagnées par des instruments traditionnels, dont la cetera et le violon, des pièces instrumentales et des chants polyphoniques. Les interprètes, dont certains se connaissent depuis l’enfance, sont animés par une passion commune pour la musique traditionnelle corse.



Le répertoire du groupe Sarocchi provient essentiellement de trois sources : de fonds musicaux enregistrés durant ces cinq dernières décennies, de collectes personnelles de chants enregistrés ou simplement appris de bouche à oreille, d’une part de créations ou d’adaptations personnelles qui demeurent dans un esprit traditionnel. Ce répertoire inclut des polyphonies religieuses et profanes, des lamenti, des romances, des chants festifs et des airs de musique à danser.

Créé en 1998, l’Ensemble Sarocchi s’est produit sur de nombreuses scènes françaises et européennes : Autriche, Italie, Turquie… Le groupe a également participé en 2006 à la tournée des Jeunesses Musicales de France, Scènes Nationales. Depuis deux ans l’Ensemble Sarocchi assure la partie musicale du spectacle équestre “Kavallisté”, épopée corse ayant lieu au Manège des Grandes Ecuries du Château de Chantilly.

Il compte aujourd’hui plus de 700 concerts à son actif avec trois albums enregistrés : “Origine” (1998), “Pezzi a Pezzi” (2004) et “A Cavallu” (2017).

L’Ensemble Vocal et Instrumental Corse Sarocchi interprete “I canti di a tradizione” à l’église Saint-Jean de Malte. Des polyphonies sacrées et profanes, chants traditionnels et instrumentaux

contact@latoisondart.com +33 1 44 62 00 55 https://www.latoisondart.com/

La Toison d’Art présente un concert exceptionnel.

Un concert de Sarocchi, c’est une découverte des trésors de la musique corse traditionnelle sous ses divers aspects : la magie des polyphonies a cappella profanes et sacrées, l’union du violon et de la cetera, le cistre corse, en accompagnement du chant des anciens. Un voyage dans le temps au cœur du passé, ponctué de récits sur la vie des femmes et des hommes d’une Corse méconnue, pleine d’humanité, de poésie et d’humour. Un récital authentique et pédagogique aux thèmes variés : la foi, l’amour, la nature, les modes de vie d’autrefois, la modernisation… qui poussent le public à s’interroger sur la société actuelle et ses valeurs.

Benedettu Sarocchi, chanteur originaire du village de Rusiu en Haute Corse s’est illustré au sein de groupes corses célèbres dont Voce di Corsica avant de créer sa formation. Il a réuni autour de lui un ensemble vocal et instrumental proposant un répertoire de musique traditionnelle d’une rare authenticité qui présente des polyphonies, des chants de la tradition et des créations originales. Cette formation de 3 à 4 chanteurs musiciens a un répertoire varié, une évocation de la très grande richesse du patrimoine musical corse : des monodies accompagnées par des instruments traditionnels, dont la cetera et le violon, des pièces instrumentales et des chants polyphoniques. Les interprètes, dont certains se connaissent depuis l’enfance, sont animés par une passion commune pour la musique traditionnelle corse.



Le répertoire du groupe Sarocchi provient essentiellement de trois sources : de fonds musicaux enregistrés durant ces cinq dernières décennies, de collectes personnelles de chants enregistrés ou simplement appris de bouche à oreille, d’une part de créations ou d’adaptations personnelles qui demeurent dans un esprit traditionnel. Ce répertoire inclut des polyphonies religieuses et profanes, des lamenti, des romances, des chants festifs et des airs de musique à danser.

Créé en 1998, l’Ensemble Sarocchi s’est produit sur de nombreuses scènes françaises et européennes : Autriche, Italie, Turquie… Le groupe a également participé en 2006 à la tournée des Jeunesses Musicales de France, Scènes Nationales. Depuis deux ans l’Ensemble Sarocchi assure la partie musicale du spectacle équestre “Kavallisté”, épopée corse ayant lieu au Manège des Grandes Ecuries du Château de Chantilly.

Il compte aujourd’hui plus de 700 concerts à son actif avec trois albums enregistrés : “Origine” (1998), “Pezzi a Pezzi” (2004) et “A Cavallu” (2017).

Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-14 par