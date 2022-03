Polyphonies du Sud salle Georges Brassens,Villemoustaussou (11)

Venez naviguer sur les polyphonies latines d’Europe du Sud. Pour ce voyage dans les traditions musicales, l’ensemble Canti Canta sera accompagné par Adrien Villeneuve, passant de la mandoline à la guitare entre autres instruments à découvrir Direction Pascale Moreno-Hannachi En 2ème partie, Los de l’Autan, chants traditionnels et festifs des Pyrénées Renseignements et billetterie : *source : événement [Polyphonies du Sud](https://agendatrad.org/e/35842) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Adrien Villeneuve, Canti Canta et Los de l’Autan salle Georges Brassens,Villemoustaussou (11) 2, Avenue Léo Lagrange salle Georges Brassens, 11620 Villemoustaussou, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T20:00:00

