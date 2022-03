POLYPHONIES DU SUD AVEC CANTI CANTA ET LOS DE L’AUTAN Villemoustaussou Villemoustaussou Catégories d’évènement: Aude

VILLEMOUSTAUSSOU

POLYPHONIES DU SUD AVEC CANTI CANTA ET LOS DE L’AUTAN Villemoustaussou, 27 mars 2022, Villemoustaussou. POLYPHONIES DU SUD AVEC CANTI CANTA ET LOS DE L’AUTAN Villemoustaussou

2022-03-27 – 2022-03-27

Villemoustaussou Aude Villemoustaussou 10 10 EUR C’est Canti Canta, après son succès à l’Odéum le mois dernier, qui ouvrira les festivités.

Au programme chants de tradition orale, chants de travail, de fêtes… de l’Italie, l’Occitanie et l’Espagne.

Ce chœur Carcassonnais sera accompagné par Adrien Villeneuve, multi instrumentiste, professeur au conservatoire de Toulouse.

La seconde partie sera assurée par Los de l’Autan, chœur originaire de la Bruguière dans le Tarn. Il chantera des chants pyrénéens et festifs.

Ne manquez pas cette après-midi ensoleillée. +33 6 44 02 38 24 https://www.circulanim.fr/ Villemoustaussou

dernière mise à jour : 2022-03-18 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Aude, VILLEMOUSTAUSSOU Autres Lieu Villemoustaussou Adresse Ville Villemoustaussou lieuville Villemoustaussou Departement Aude

Villemoustaussou Villemoustaussou Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villemoustaussou/

POLYPHONIES DU SUD AVEC CANTI CANTA ET LOS DE L’AUTAN Villemoustaussou 2022-03-27 was last modified: by POLYPHONIES DU SUD AVEC CANTI CANTA ET LOS DE L’AUTAN Villemoustaussou Villemoustaussou 27 mars 2022 Aude Villemoustaussou

Villemoustaussou Aude