Polyphonies corses avec Vox Corsica Cassis, 27 février 2022, Cassis.

Polyphonies corses avec Vox Corsica Place Saint Michel Eglise Saint Michel Cassis

2022-02-27 15:30:00 15:30:00 – 2022-02-27 17:00:00 17:00:00 Place Saint Michel Eglise Saint Michel

Cassis Bouches-du-Rhône

15 15 Cette formation sartenaise est composée de 7 chanteurs qui alternent un répertoire de chants polyphoniques, traditionnelles, sacrés et profanes dans la tradition des chants de bergers ( Cantu in paghjella) classés par l unesco au patrimoine mondial de l humanité.

Le groupe nous transmet ces histoires d’amour que l’on pouvait entendre dans les différentes pieves de l’île de beauté et dont le groupe perpétue la mémoire.



Concert en intérieur en l’église Saint Michel.



Tarif unique : 15 € par personne

Enfants -16 ans : Gratuit

Places assises non numérotées (placement libre).

Le groupe Vox Corsica vous propose un concert de chants corses à Cassis

https://bit.ly/Vox-Corsica-27-fevrier-2022-Cassis-fr

Place Saint Michel Eglise Saint Michel Cassis

