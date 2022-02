polyphonie sarde – le CORO GABRIEL en concert à Toulouse basilique Notre Dame de la Daurade,Toulouse (31), 3 avril 2022, .

polyphonie sarde – le CORO GABRIEL en concert à Toulouse

basilique Notre Dame de la Daurade, Toulouse (31), le dimanche 3 avril à 15:30

Le **CORO GABRIEL** sera en concert le 3 avril prochain à **Toulouse** en la magnifique basilique de Notre Dame de la Daurade. Un lieu idéal pour ce concert du choeur Gabriel, à la veille de la semaine sainte.Un concert dans une ville chère à notre cœur, où le **Coro Gabriel** est particulièrement attendu par de nombreux amis des Chantiers d’Ethno-Musiques qui ont déjà eu l’occasion de rencontrer le groupe chez eux, à Tempio Pausania en Sardaigne.Nous remercions chaleureusement Jean Jacques Cybayne, directeur du festival **Deodat de Severac** qui a toute suite répondu de manière positive à notre envie de produire un concert du CORO GABRIEL à Toulouse. le **CORO GABRIEL** consacrera ce concert à la toute prochaine semaine sainte, avec des pièces du répertoire des passions de Tempio Pausania, comme le MISERERE et le STABAT MATER, des pièces de la *Messe Ordinaire* comme le GLORIA ou le KYRIE, mais aussi des chants sacrés en langue sarde accompagnés par la cetera sardo-corse. Le **CORO GABRIEL** est l’un des ensembles historiques de la polyphonie en Sardaigne mais également l’un des plus brillants et actifs de ces dix dernières années, avec de belles créations, des participations marquantes et des publications de succès. **Lieu et horaire** : NOTRE DAME DE LA DAURADE, TOULOUSE – 15H **Entrée** : 15/18 euros **Réservation téléphone** : 07 88 49 65 62 / 06 08 69 86 13 **Réservation en ligne**: [VIDÉO](https://www.youtube.com/watch?v=xM343F-TUdI) Pour plus d’informations sur le CORO GABRIEL consultez notre page consacrée à [la *polyphonie sarde*](http://www.lesvoleursdesons.com/band-member/polyphonie-sarde/). Concerts et stages de polyphonies sardes : *[tous nos événements](http://www.lesvoleursdesons.com/evenements/)* *source : événement [polyphonie sarde – le CORO GABRIEL en concert à Toulouse ](https://agendatrad.org/e/35640) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10/18 €

avec CORO GABRIEL

basilique Notre Dame de la Daurade,Toulouse (31) 1, Place de la Daurade basilique Notre Dame de la Daurade, 31000 Toulouse, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T15:30:00 2022-04-03T17:30:00