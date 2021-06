Polyphonie-Polyfolie Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 27 juin 2021

de 18h à 19h10

payant

UN OPÉRA D’AFRIQUE CENTRALE

Les choeurs des Pygmées Aka et les Ongos Brotos de Bambari, deux groupes ethniques basés principalement en République centrafricaine, comptent parmi les plus fascinants ensembles polyphoniques de la planète. En 2001, ces deux mondes traditionnels, vivaces quoique menacés, se rencontrent à Bangui à l’initiative du Festival de l’Eau dirigé par le compositeur et guitariste Camel Zekri – qui, depuis trente ans, oeuvre en passeur entre oralité et écriture, patrimoine et création. L’échange se révèle fructueux: modulations et contrepoints vocaux s’associent parfaitement aux combinaisons de timbres et de rythmes des trompes. S’ensuivent deux décennies de pratique commune, complicité et partage qu’illustre Polyphonie-Polyfolie. Renforcée par un dispositif de capteurs (sur les instruments et les corps) et de vidéos piloté par Zekri, l’alchimie incomparable des voix et des instruments brosse une saisissante fresque sonore et visuelle.



Pays ALGÉRIE, RCA

Avec Camel Zekri, LES PYGMÉES AKA DE LA LOBAYE ET LES ONGOS BROTOS DE BAMBARI

Les Arts improvisés sont conventionnés par la DRAC Normandie. Ils reçoivent le soutien du Conseil régional de Normandie, du Conseil départemental de l’Orne, de la Communauté de Communes Vallées d’Auge et du Merlerault, de la Mairie de Saint-Aubin de Bonneval, de l’Institut français, de la Spedidam, du Centre National de la Musique.

Polyphonie, polyfolie reçoit le soutien de l’Ambassade de France en Centrafrique et de l’Alliance française de Bangui, de l’Institut français dans le cadre de l’événement national AFRICA 2020, de l’Institut français et de l’Agence Française de Développement dans le cadre du programme « Accès Culture ».

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

POLYFONIE POLYFOLIE