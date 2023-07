Polyphone • La Billy SUPERSONIC Paris, 20 juillet 2023, Paris.

Le jeudi 20 juillet 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC, Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

POLYPHONE

(Funk rock – Lille/Paris, FR)

Between Funk, Pop and Rock, we couldn’t choose, so we created Polyphone.

Our new EP « LETSBREAK! » is now out ! We’re so excited for you to listen to it and for us to play it during our summer tour !

This EP’s concept is to stay true to our individual inspirations, and break free from all molds with the music we make through love and passion

Come see us live !

Let’s break the rules.

LA BILLY

(Pop rock – Paris, FR)

La Billy est un groupe de pop rock parisien.

Le projet commence en 2017, par une chaude journée d’été. Félicia & Bruno se connaissent depuis plusieurs années. Elle chante, il est multi-instrumentiste. Ils écrivent, composent et jouent. La Billy naît de leur envie de diffuser leur musique et de porter le projet sur scène.

Leur musique se distingue par l’utilisation intelligente des codes de la pop. Les oreilles fines décèleront l’influence Gainsbourgienne, une basse puissante évoquant les Beatles et des voix hypnotisantes auxquelles se mélangent les nappes de synthé, comme un héritage de Melody’s Echo Chamber.

FFO / Si vous aimez : Parcels, Gainsbourg, Pink Floyd

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/7z8bzOQUf

Polyphone • La Billy / Supersonic (Free entry)