Polyphone en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 23 décembre 2023, Paris.

Le samedi 23 décembre 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Feu Chatterton, The Beatles & Circa Waves

POLYPHONE (22h30)

(Funk rock – Paris/Lille, FR)

SACHA GORDON (20h30)

(Psych folk – Paris, FR)

“Je m’appelle Rémi Beaubreuil alias Sacha Gordon, j’ai 21 ans et j’ai sorti mon premier projet cet été. ‘’Goodbye Babyblue’’ est un EP concept contant l’odyssée d’un cowboy dans l’espace pour retrouver l’amour au prêt d’une alien nommée ‘’Babyblue’’.

Le style de cet EP est à mi-chemin entre la folk, la ballade et le rock-psyché. La formation est composée de guitares acoustiques, guitares électriques, claviers électroniques cheap (orgue Frafisa et pale copie de mellotron), basse, batterie, chœurs et voix. Les artistes qui ont influencé ce projet sont Léonard Cohen, Lou Reed et David Bowie. Mais aussi des artistes plus récents : Kevin Morby, Foxygen et The Nude Party.

FFO / Si vous aimez : Léonard Cohen, Kevin Morby et Foxygen

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

