POLYPHIA LA LAITERIE Strasbourg, mercredi 26 juin 2024.

Métal Rock Progressive InstrumentalOuverture des portes: 19h30 / début 1ère partie: 20h00Depuis leur formation à Plano au Texas, en 2010, Polyphia s’est fait un nom en mêlant des riffs de guitare complexes à des rythmes hip-hop, à de la musique trap aux basses puissantes, ainsi qu’à des influences de métal progressif et de rock. Le groupe est devenu un phénomène mondial avec des concerts à guichets fermés à travers le globe, des centaines de millions de streams, et une fanbase dévouée. Leur quatrième album « Remember That You Will Die » est maintenant disponible via Rise Records. L’album comprend des collaborations avec $not, Chino Moreno (Deftones), Brasstracks, Steve Vai, et bien d’autres encore. Avec une décennie et quatre albums complets à leur actif, Polyphia prend le contrôle et ne montre aucun signe de ralentissement pour le futur.© VeryShow

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-06-26 à 20:00

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67