Polyomino – Charles Bascou et Pierre Pulisciano, 7 mai 2022, .

Polyomino – Charles Bascou et Pierre Pulisciano

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-15 19:00:00

Vendredi 6 mai :

Vernissage > à partir de 18h00

Performance > 21h00



Ouverture de l’installation pendant le festival

du samedi 7 au dimanche 15 mai :

tous les jours (sauf lundi 09 et mardi 10 mai)

> de 14h00 à 19h00

—



Polyomino est une installation sonore multiphonique sur huit canaux, conçue pour deux espaces disjoints amplifiés. L’auditeur·rice est invité·e à y circuler au travers de différents points d’écoute.



Ce travail trouve ses origines dans une figure géométrique appelée polyomino, ensemble polyforme constitué de petits carrés collés entre eux selon des règles d’assemblage. Ils permettent la modélisation rapide d’une large variété de problématiques, de combinaisons. Dans l’approche musicale et compositionnelle du duo, les polyominos prennent la forme de modules constitués de différents éléments. Un élément est un fragment sonore aux attributs sémantiques multiples. Leur association est issue de recherches combinatoires à partir de différentes méthodes d’écriture de l’ordre du hasard – algorithmes, ou intentionnelles – du geste… Comment réaliser des assemblages satisfaisant différentes contraintes ? Quelles sont les possibilités ? Quand considérer que des modules sont identiques ou différents, communiquent ou se répondent ?…



Cette composition conduite par un système combinatoire programmé interroge la relation entre le compositeur et l’auditeur·rice. Elle invite un rapport intime à la perception, à l’écoute, propose une expérience sensible et singulière.

Cette composition conduite par un système combinatoire programmé interroge la relation entre le compositeur et l’auditeur·rice

Vendredi 6 mai :

Vernissage > à partir de 18h00

Performance > 21h00



Ouverture de l’installation pendant le festival

du samedi 7 au dimanche 15 mai :

tous les jours (sauf lundi 09 et mardi 10 mai)

> de 14h00 à 19h00

—



Polyomino est une installation sonore multiphonique sur huit canaux, conçue pour deux espaces disjoints amplifiés. L’auditeur·rice est invité·e à y circuler au travers de différents points d’écoute.



Ce travail trouve ses origines dans une figure géométrique appelée polyomino, ensemble polyforme constitué de petits carrés collés entre eux selon des règles d’assemblage. Ils permettent la modélisation rapide d’une large variété de problématiques, de combinaisons. Dans l’approche musicale et compositionnelle du duo, les polyominos prennent la forme de modules constitués de différents éléments. Un élément est un fragment sonore aux attributs sémantiques multiples. Leur association est issue de recherches combinatoires à partir de différentes méthodes d’écriture de l’ordre du hasard – algorithmes, ou intentionnelles – du geste… Comment réaliser des assemblages satisfaisant différentes contraintes ? Quelles sont les possibilités ? Quand considérer que des modules sont identiques ou différents, communiquent ou se répondent ?…



Cette composition conduite par un système combinatoire programmé interroge la relation entre le compositeur et l’auditeur·rice. Elle invite un rapport intime à la perception, à l’écoute, propose une expérience sensible et singulière.

dernière mise à jour : 2022-04-01 par