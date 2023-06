L’école de musique Polynotes tient une scène ouverte aux élèves et aux professeurs Polynotes Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris L’école de musique Polynotes tient une scène ouverte aux élèves et aux professeurs Polynotes Paris, 21 juin 2023, Paris. L’école de musique Polynotes tient une scène ouverte aux élèves et aux professeurs Mercredi 21 juin, 15h30 Polynotes Dans l’esprit de la fête de la musique, Polynotes accueille sur scène tous les élèves qui veulent jouer en public. Ils seront nombreux car le mercredi est le jour de cours des enfants et des jeunes en début de soirée.

Venez nombreux les encourager, les applaudir et découvrir les morceaux, les répertoires variés montés avec enthousiasme pour cette occasion festive. Polynotes 83, rue Léon Frot 75011 Paris Paris 75011 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

