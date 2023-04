Conférence sur Aliénor d’Aquitaine : « une vie à la conquête du pouvoir ? » Polyèdre, 17 septembre 2023, Bazas.

Conférence sur Aliénor d’Aquitaine : « une vie à la conquête du pouvoir ? » Dimanche 17 septembre, 15h00 Polyèdre Gratuit. Entrée libre.

La conférence sera menée par Mme Bernard, Maître de conférences à l’université Bordeaux Montaigne, section littérature, culture et histoires occitanes médiévales.

Polyèdre 17 allée Saint-Sauveur, 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 65 12 46 https://www.lepolyedre.net/accueil Vous connaissiez l’ancienne Médiathèque de Bazas ? Le Palais de Justice ? Et bien, arpentez les 1000m2 de ce nouveau Pôle de l’Image, de l’Écrit et du Numérique… Laissez-vous surprendre par la beauté de ce lieu, rénové avec le respect de l’architecture et conçu pour créer une atmosphère moderne. C’est votre première visite ? Un tour des lieux rapide : • un dédale de recoins pour se regrouper, s’isoler, se recentrer, s’émerveiller, se rencontrer… • des livres, organisés autour d’un nouveau système de pictos visuels, simples et facilement reconnaissables • une collection de machines de cinéma anciennes, trésor de ce lieu atypique • des DVD, avec des projections occasionnelles sur grand écran + • de la projection dynamique (au sol, au plafond…) • de la musique sous toutes ses formes (CD, Vinyles, livres-musicaux), à écouter sur le Jukebox • des consoles de jeux vidéos, des PC et des tablettes à utiliser sur place • des jeux de société à découvrir au fil de l’année • un portail toujours ouvert pour effectuer vos réservations, prolongations, suivre les actualités, découvrir les ressources en ligne Le Polyèdre s’offre à tous comme une plateforme « vivante », un véritable carrefour culturel et un lieu de vie incontournable. La volonté majeure de ce projet est de développer l’accès à la culture pour tous et tous les âges, favoriser le développement artistique et proposer une entrée dans l’ère du numérique ! En partenariat avec l’ensemble des acteurs culturels, associatifs, touristiques et institutionnels du territoire, venez bénéficiez du rayonnement de l’offre culturelle proposée par la ville de Bazas et le territoire sud-girondin. ​ Parking de la médiathèque.

