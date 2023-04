Exposition : « Aliénor d’Aquitaine, Reine des lettres occitanes » Polyèdre, 16 septembre 2023, Bazas.

Exposition : « Aliénor d’Aquitaine, Reine des lettres occitanes » 16 et 17 septembre Polyèdre Gratuit. Entrée libre. Bilingue.

Cette exposition, réalisée par le CIRDOC, présente les grandes heures de la vie d’Aliénor duchesse d’Aquitaine, reine de France puis d’Angleterre.

Polyèdre 17 allée Saint-Sauveur, 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 65 12 46 https://www.lepolyedre.net/accueil Vous connaissiez l’ancienne Médiathèque de Bazas ? Le Palais de Justice ? Et bien, arpentez les 1000m2 de ce nouveau Pôle de l’Image, de l’Écrit et du Numérique… Laissez-vous surprendre par la beauté de ce lieu, rénové avec le respect de l’architecture et conçu pour créer une atmosphère moderne. C’est votre première visite ? Un tour des lieux rapide : • un dédale de recoins pour se regrouper, s’isoler, se recentrer, s’émerveiller, se rencontrer… • des livres, organisés autour d’un nouveau système de pictos visuels, simples et facilement reconnaissables • une collection de machines de cinéma anciennes, trésor de ce lieu atypique • des DVD, avec des projections occasionnelles sur grand écran + • de la projection dynamique (au sol, au plafond…) • de la musique sous toutes ses formes (CD, Vinyles, livres-musicaux), à écouter sur le Jukebox • des consoles de jeux vidéos, des PC et des tablettes à utiliser sur place • des jeux de société à découvrir au fil de l’année • un portail toujours ouvert pour effectuer vos réservations, prolongations, suivre les actualités, découvrir les ressources en ligne Le Polyèdre s’offre à tous comme une plateforme « vivante », un véritable carrefour culturel et un lieu de vie incontournable. La volonté majeure de ce projet est de développer l’accès à la culture pour tous et tous les âges, favoriser le développement artistique et proposer une entrée dans l’ère du numérique ! En partenariat avec l’ensemble des acteurs culturels, associatifs, touristiques et institutionnels du territoire, venez bénéficiez du rayonnement de l’offre culturelle proposée par la ville de Bazas et le territoire sud-girondin. ​ Parking de la médiathèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Licence libre