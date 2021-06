Meudon Maison de la nature et de l'arbre Hauts-de-Seine, Meudon Polyculture et 1er semis Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Maison de la nature et de l’arbre, le samedi 19 juin à 10:00

Venez réfléchir à l’aménagement et aux choix de vos futures plantations car associer les bonnes plantes au bon moment et au bon endroit est tout un art. Nous en profiterons pour réaliser des semis des saison. Atelier gratuit pour la famille

Il existe de nombreuses techniques permettant d’obtenir une récolte abondante, même sur de petites surfaces ! Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

