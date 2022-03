Polychromie – Représentation tout public L’R de la mer Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’R de la mer, le vendredi 25 mars à 19:00

Cie Théâtre de la mer – Mise en scène : Louisa Amouche Jeu : Amélie Ameglio et Antoine Mahaut Polychromie est un spectacle percutant qui met en scène des textes recueillis lors d’ateliers. Restitués dans toute leur crudité, voire leur brutalité, ces scènes provoquent immanquablement réactions, nouveaux témoignages, prises de conscience et échanges susceptibles d’empêcher la violence des situations rapportées.

Tarif de 2€ à 12€, réservations conseillées

Polychromie est un spectacle percutant qui met en scène des textes sur les discriminations recueillis lors d'ateliers d'écriture.

