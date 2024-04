Poly-mer Atelier-galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement, vendredi 29 mars 2024.

Poly-mer Atelier-galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’exposition poly-mer présente des œuvres récentes, des gravures et sculptures.



Par son approche tant poétique que sérieuse, délicate et monumentale, cinétique et sonore, Étienne Krähenbühl par son œuvre, donne à voir, à toucher et à entendre, à réfléchir avec lui sur la plasticité du vivant face à l’immense défi posé aux environnements humains et sociaux d’aujourd’hui.



L’artiste connu pour ses œuvres monumentales est référencé par de nombreuses institutions, publiques et privées en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon. C’est à partir des années 2000, qu’il réalise de nombreuses collaborations entre sciences et art avec des chercheurs de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Grâce à ce dialogue, l’artiste enrichit sa réflexion sur la matière et sa pratique esthétique, en interrogeant tout particulièrement la rupture par l’humain du recyclage naturel au sein de la biosphère. .

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-24

Atelier-galerie Zemma 40 rue Sainte

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Poly-mer Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-04-04 par Ville de Marseille