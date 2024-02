POLOPOP La Fabrique, rêves de ville Le Mans, vendredi 1 mars 2024.

POLOPOP La Fabrique, rêves de ville Le Mans Sarthe

POLOLOP, exposition collective punk’n’roll, du 01/03 au 09/03, à La Fabrique, au Mans.

Gabriel Grillot et Léo Besnier, jeunes artistes diplômés de TALM-Le Mans présentent l’exposition POLOLOP du 1 mars au 9 mars 2024 à La Fabrique, rêves de ville, au Mans. Un vernissage en présence des exposants est prévu le vendredi 1 mars à 19 h.

Punk’n’roll

Le titre de cette nouvelle exposition POLOLOP, provient d’une chanson du même nom écrite en 1985 par le groupe punk Ludwig Von 88.

Faire partie d’un tout, voilà ce que nous proposent les cercles.

Rentrer dans des cases, voilà ce que nous proposent les carrés et les rectangles.

Les formes conditionnent et enferment le regard que nous portons sur le monde.

Alors,

Coupons en deux les cercles, les carrés et les rectangles.

Dégageons les murs et les plafonds.

Et prenons place.

[Léo Besnier, co-commissaire de l’exposition]

L’exposition se veut être punk’n’roll.

Avec ses créations cantatrices, et leurs couleurs criardes.

Avec ses artistes, qui rentrent dans le lard.

Avec son souffle, qui détruit le faux-plafond.

Bref, ça décoiffe…

Une exposition collective sarthoise

L’objectif que se sont donnés Gabriel Grillot et Léo Besnier, tous deux commissaires de l’exposition, est de partager, donner à voir de la création contemporaine au Mans. Les artistes présentés ont tous un lien avec la Sarthe, qu’ils y résident, y ont étudié ou y travaillent.

Léo Besnier, Jen-Cri, Gabriel Grillot, Dumitru Gurjii et Sara Ytic participent ainsi à POLOLOP.

À propos

Gabriel Grillot est diplômé en 2023 du DNSEP Art de TALM-Le Mans. Après avoir organisé Astroboggan, une exposition collective de peinture (du 7 au 14 décembre 2023), il poursuit son itinéraire de professionnalisation à travers une résidence à TALM-Le Mans dans le cadre du programme Les Affluentes de TALM soutenu par le ministère de la Culture.

Vernissage vendredi 1 mars à 19 h

Ouverture au public

du vendredi 1 mars

au samedi 9 mars 2024

Entrée libre, tout public

Le lundi de 10 h à 17 h

Du mardi au vendredi de 10 h à 18 h

Le samedi de 13 h à 18 h

La Fabrique, rêves de ville

Deuxième étage

5 boulevard Anatole-France

72000 Le Mans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-09

La Fabrique, rêves de ville 5 Boulevard Anatole France

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire gabygri@lilo.org

L’événement POLOPOP Le Mans a été mis à jour le 2024-02-19 par eSPRIT Pays de la Loire