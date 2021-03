Pologne : l’histoire de la Shoah dans le prétoire Mémorial de la Shoah, 23 mars 2021-23 mars 2021, Paris.

Pologne : l’histoire de la Shoah dans le prétoire

Mémorial de la Shoah, le mardi 23 mars à 19:30

Les historiens Barbara Engelking et Jan Grabowski sont accusés de diffamation pour avoir publié un livre affirmant la complicité d’un maire de village polonais dans le meurtre de Juifs durant la Seconde guerre mondiale. Que signifie ce procès et que dit-il des conditions de la recherche sur la Shoah en Pologne ? Quelles sont les implications académiques et politiques de cette procédure ? Plus largement, comment faire de l’histoire dans un climat d’autoritarisme croissant en Pologne et dans plusieurs pays d’Europe centrale ?

En présence de **Barbara Engelking**, professeure, Polish Center for Holocaust Research, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, **Jan Grabowski**, professeur d’histoire à l’Université d’Ottawa, et **Paul Gradvohl**, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur du Centre de recherche sur l’histoire de l’Europe centrale contemporaine (CRHECC).

Animée par **Audrey Kichelewski**, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Strasbourg et co-directrice de La _Revue d’histoire de la Shoah._

Rencontre organisée avec la Revue d’histoire de la Shoah.

